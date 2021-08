Ue: Commissione, aiuti ad Italia, Grecia, Albania e Nord Macedonia per combattere incendi devastanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta mobilitando rapidamente il sostegno per aiutare i Paesi a limitare la diffusione degli incendi e a proteggere vite e mezzi di sussistenza, dato che gli incendi boschivi continuano a colpire varie regioni del Mediterraneo e dei Balcani occidentali. Secondo quanto riferito dalla Commissione, due aerei antincendio Canadair dalla Francia sono stati inviati nelle aree colpite in Italia per iniziare oggi le operazioni antincendio. Due aerei antincendio provenienti da Cipro stanno supportando la Grecia, oltre a una squadra antincendio per supportare le operazioni a terra. Due elicotteri per supportare le operazioni in Albania saranno ugualmente spediti dalla Cechia e dai Paesi Bassi. Inoltre, la Slovenia sta inviando una squadra di 45 vigili del fuoco nella Macedonia del Nord. Tutti gli aiuti sono mobilitati attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Ue, con un cofinanziamento da parte della Commissione di almeno il 75 per cento dei costi di trasporto. (segue) (Beb)