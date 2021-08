Ue: Commissione, aiuti ad Italia, Grecia, Albania e Nord Macedonia per combattere incendi devastanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarcic ha dichiarato: "Stiamo lavorando 24 ore su 24 per inviare aiuti mentre gli incendi infuriano in tutta Europa. Ringrazio Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Slovenia e Paesi Bassi per aver dispiegato rapidamente aerei antincendio, elicotteri e una squadra di vigili del fuoco per supportare paesi pesantemente colpiti da incendi boschivi. In questo momento in cui diversi paesi del Mediterraneo stanno affrontando incendi, la Protezione civile dell'UE si assicura che i nostri strumenti antincendio in atto siano utilizzati alla massima capacità. Questo è un eccellente esempio di solidarietà dell'Ue nei momenti di bisogno". Questi schieramenti si aggiungono alle operazioni antincendio coordinate dall'Ue che sono attualmente in corso in Turchia, nonché in Sardegna, in Italia, alla fine di luglio. Le mappe satellitari del satellite Copernicus per la gestione delle emergenze dell'Ue forniscono ulteriore supporto ai servizi di emergenza per coordinare le operazioni. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è in costante contatto con le autorità di protezione civile dei paesi colpiti dagli incendi per monitorare da vicino la situazione e canalizzare l'assistenza dell'Ue. (Beb)