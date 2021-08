Covid: Filt Cgil su certificato verde, rimuovere disposizione azienda Porto Trieste su obbligo per lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo venuti a conoscenza oggi che un'azienda operante come terminalista nel porto di Trieste, ha comunicato, in maniera assolutamente arbitraria, ai propri dipendenti che, dal prossimo 15 settembre, l'ingresso al lavoro è consentito solo a chi sia munito di Green pass. A riferirlo è il segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo, secondo cui "è una decisone irresponsabile che condanniamo fortemente perché discriminatoria e perché il governo non ha ancora deciso in merito". "Nessuna azienda - prosegue il dirigente nazionale della Filt Cgil - può decidere di allontanare dal lavoro chi non è munito di Green pass, il cui mancato rilascio, tra l'altro, potrebbe essere legato a molteplici motivazioni anche non dipendenti dalla volontà del singolo. Serve un deciso intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale - chiede Colombo - per rimuovere immediatamente questa disposizione aziendale e per fare in modo che non si verifichino altre eventuali iniziative del genere. Unitamente alle nostre strutture territoriali, siamo pronti ad opporci con fermezza a tali soprusi affinchè nessun lavoratore sia lasciato a casa. Per evitare i contagi sui luoghi di lavoro - afferma infine il sindacalista - si devono adottare protocolli sanitari più stringenti anche attraverso il ricorso in modo più frequente ai tamponi". (Com)