Bielorussia: portavoce governo polacco, visto umanitario anche al marito di Tsimanousskaya

- Il marito dell’atleta olimpionica bielorussa Krystsina Tsimanousskaya, Arseniy Zdanevich, ha anch’egli ricevuto un visto umanitario dalla Polonia. Lo ha detto il portavoce del governo di Varsavia, Piotr Muller. A proposito dell’atleta, che è appena atterrata a Vienna, Muller ha reiterato che “è sotto le cure dei servizi diplomatici polacchi” e che non è possibile fornire altre informazioni sul suo prossimo arrivo in Polonia. “Posso però aggiungere che il marito ha ottenuto un visto per ragioni umanitarie”, ha detto il portavoce. Zdanevich è entrato nel territorio dell’Ucraina dopo la vicenda che ha riguardato la moglie. Il ministero degli Esteri ucraino ha informato ieri che è in contatto con lui ed è pronto a fornirgli tutto l’aiuto necessario durante il suo soggiorno in Ucraina. (Vap)