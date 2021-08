Golfo: Banca mondiale, previsto tasso crescita del 2,2 per cento per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha dichiarato oggi che le economie dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) dovrebbero crescere con un tasso del 2,2 per cento nel 2021, dopo la contrazione del 4,8 per cento registrata nel 2020 a causa della doppia crisi derivante dalla pandemia di Covid-19 e dal crollo dei prezzi del petrolio. "Con i recenti progressi nella distribuzione dei vaccini contro il Covid-19 a livello globale e la ripresa della produzione e del commercio a livello mondiale, le prospettive di ripresa economica sono ora più forti rispetto alla fine dello scorso anno", ha affermato la Banca mondiale in un rapporto pubblicato oggi. "Nonostante la persistenza dei rischi, le aspettative indicano uno scostamento complessivamente positivo per l'economia del Consiglio di cooperazione del Golfo del 2,2 per cento nel 2021 e una crescita media annua del 3,3 per cento nel 2022 e 2023”, si legge nel rapporto. (Nys)