Ambiente: Fontana (Mite), approvato programma da 27 milioni per acquisto eco-compattatori

- La sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana ha annunciato l'approvazione in conferenza unificata il Programma sperimentale Mangiaplastica in attuazione al decreto legge del 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 Dicembre 2019, n. 141 (c.d legge Clima) che prevede una dotazione complessiva di 27 milioni di euro da spendere entro il 2024 per l'installazione, da parte dei Comuni, di eco-compattatori per la riduzione e riciclo dei rifiuti in plastica. "Il programma rientra tra le misure poste in essere in risposta ai livelli elevati di dispersione di plastica nell'ambiente e ai suoi effetti nocivi su suolo e mare. Inoltre risponde perfettamente alle soluzioni poste, a livello europeo ed internazionale, per la prevenzione della produzione in plastica e alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente in ottica di una perfetta e coerente green economy", ha aggiunto. (Rin)