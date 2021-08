Lazio: Bonafoni, oltre co-working Regione prima in Italia con "officine municipali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Migliorare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, ridurre gli spostamenti in città decongestionando il traffico, restituire a tutte e tutti immobili pubblici inutilizzati e sottrarli così a un destino di abbandono, favorire nell'era post-Covid le relazioni tra chi lavora e l'incontro con chi dà lavoro, nei grandi come nei piccoli Comuni. Da oggi la Regione Lazio ha uno strumento in più per centrare questi obiettivi grazie all'approvazione di un emendamento al collegato relativo alle 'Officine Municipali' a mia prima firma, siglato anche dai consiglieri Gino De Paolis, Gianluca Quadrana e Alessandro Capriccioli. Una norma che pone il Lazio all'avanguardia in Italia come prima Regione attuatrice di una sperimentazione che vuole superare l'idea del co-working per approdare a una progettazione e gestione condivisa degli spazi di lavoro, realizzata col coinvolgimento delle comunità e delle organizzazioni sindacali". Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni. (segue) (Com)