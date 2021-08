Lazio: Bonafoni, oltre co-working Regione prima in Italia con "officine municipali" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emendamento- spiega Bonafoni- nasce nell'ambito delle 'Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027' approvate dal Consiglio regionale nel dicembre 2020, a partire dalle riflessioni sul tema del Forum Disuguaglianze Diversità e di POP idee in Movimento. Le 'Officine Municipali' potranno essere realizzate nell'ambito dei Poli civici, all'interno di beni immobili di proprietà della Regione Lazio, preferibilmente posizionati in prossimità di infrastrutture per la mobilità leggera e ciclabile per favorire l'utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili. Nella Capitale saranno punti di raccordo fondamentali di quella 'Roma in 15 minuti' che col candidato sindaco del centro-sinistra Roberto Gualtieri vogliamo costruire", conclude la consigliera regionale. (Com)