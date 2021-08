Ue: Covid, Commissione approva piano italiano da 430 milioni per risarcire impianti sciistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un piano da 430 milioni di euro dell’Italia per risarcire gli impianti sciistici per i danni sofferti a causa delle misure anti Covid. Lo rende noto l’organo comunitario. Il risarcimento è legato alla proibizione dell’accesso agli impianti tra i 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021. “Le misure che il governo italiano ha adottato per limitare la diffusione della pandemia di coronavirus hanno richiesto agli operatori sciistici di fermare la loro attività, il che ha comportato perdite considerevoli per loro”, ha detto Margrethe Vestager, commissaria alla concorrenza. Il piano di compensazioni consentirà di risarcirli. “Continueremo a lavorare assieme agli Stati membri per trovare le migliori soluzioni a sostegno delle imprese in questi tempi difficili, in linea con le regole europee”, ha continuato la commissaria. (Beb)