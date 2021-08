Germania: settimane italiane al Denns Biomarkt, focus su promozione prodotti biologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi una campagna pubblicitaria di quattro settimane per promuovere i prodotti italiani nei negozi della catena tedesca di supermercati esclusivamente biologici “Biomarkt” (Denns). La campagna promozionale è stata promossa da Ice-Agenzia, come riferisce un comunicato stampa, e viene realizzata insieme al gruppo Dennree (proprietario del marchio Denns). Sono coinvolti oltre 400 supermercati biologici in Germania ed ulteriori in Austria, facenti capo alla Gdo tedesca. La campagna mira a promuovere in tutti i supermercati Denns, con un’offerta speciale e a prezzi ridotti dal 4 al 31 agosto, circa 80 prodotti biologici italiani provenienti in diversi comparti quali ad esempio vini, conserve, paste alimentari, prodotti freschi. L'iniziativa di Ice-Agenzia promuove la presenza dei prodotti biologici italiani sul mercato tedesco ed unisce da un lato la Germania, che è il più grande mercato di prodotti organici in Europa con un fatturato di 15 miliardi di euro (2020) e dall'altro l'Italia, che è il più importante paese fornitore in Europa di alimenti prodotti con metodo biologico, con un volume di esportazione pari a 2,6 miliardi di euro (2020). La collaborazione con il gruppo Dennree assume una valenza particolare per Ice-Agenzia, trattandosi del più importante attore sul mercato biologico tedesco caratterizzato da una crescita costante e da un fatturato annuo che supera il miliardo di euro.(Com)