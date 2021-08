© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca conclude: "Una proposta di legge necessaria a dare dignità e rispetto al lavoro dei sindaci, ad evitare la fuga dalla firma o la burocrazia difensiva, a non perdere l'occasione storica del Pnrr per sostenere il rilancio dell'intero Paese. Speriamo possa trovare il sostegno di tutte le forze politiche". (Com)