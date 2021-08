Malesia: il premier non si dimette e annuncia verifica di maggioranza a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, ha respinto le richieste di dimissioni nonostante la crisi nella maggioranza dovuta al ritiro del sostegno al governo da parte di undici parlamentari dell’Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno). Il premier, dopo essere stato ricevuto dal re, Abdullah Ahmad Shah, ha dichiarato in un discorso televisivo alla nazione che il sovrano ha accettato la sua proposta di verificare la maggioranza a settembre quando il parlamento tornerà a riunirsi. “Sono consapevole che la mia posizione di primo ministro viene messa continuamente in discussione. Perciò ho informato il re che definirò la mia legittimazione alla camera bassa quando sarà in seduta a settembre. Sua maestà ha acconsentito”, ha detto Muhyiddin. “Ho ricevuto una serie di dichiarazioni formali da parte di membri del parlamento che mi convincono di avere ancora la fiducia della maggioranza. Quindi non rassegnerò le dimissioni”, ha aggiunto. (segue) (Fim)