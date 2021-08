Imprese: sindacati, stop versamenti fiscali per esodati, attese istruzioni per rimborsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce dell'entrata in vigore "del decreto Sostegni bis, nel cui articolato è previsto che l'assegno straordinario per il settore del credito e del credito cooperativo debba continuare ad essere erogato senza prevedere alcuna riliquidazione, confermiamo che nulla è più dovuto alla Agenzia delle entrate". Lo dichiarano, in una nota congiunta, le segreterie nazionali dei sindacati bancari Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin. "Siamo in attesa delle modalità di rimborso che sarà nostra cura comunicare appena possibile", conclude la nota. (Rin)