Moldova: premier designato Gavrilita, servono persone oneste nelle cariche pubbliche

- Bisogna ripulire il sistema pubblico della Moldova dalle persone corrotte: Dobbiamo avere persone oneste e professionali nelle cariche pubbliche. Lo ha detto il premier designato della Moldova, Natalia Gavrilita, in un'intervista a "Radio Free Europe". "Inizieremo con il cambio dei funzionari nominati politicamente, che vengono nominati e destituiti sulla base della fiducia, come i segretari di Stato, i capi di alcune agenzie subordinate al governo. Per gli altri casi faremo una valutazione, se necessario cambieremo la legge, ma andremo avanti con un approccio diverso. Dobbiamo avere nelle cariche pubbliche, al servizio dei cittadini, persone oneste e professionali e non persone legate a certi interessi oscuri o corrotti, o a certi schemi", ha precisato Gavrilita aggiungendo che alcuni funzionari hanno già iniziato a presentare le loro richieste di dimissioni. (Rob)