Covid: Spena (FI), più grave attacco di sempre o leggerezza? Zingaretti chiarisca

- "Il presidente Zingaretti l'aveva definito il più grave attacco hacker mai subito dalle istituzioni repubblicane, ma è stato clamorosamente smentito ieri dal ministro dell'Interno Lamorgese, che al Copasir ha spiegato come probabilmente tutto sia partito da una 'leggerezza' di un dipendente in smart working". Lo dichiara Maria Spena, deputata di Forza Italia eletta nel Lazio. "Alla luce di ciò - spiega - bisognerà fare luce sulle dinamiche di quest'incursione hacker e sulle eventuali falle nel sistema informatico regionale, così come abbiamo chiesto in un'interrogazione parlamentare presentata ieri. Ora serve una risposta immediata della Regione per ripristinare nel più breve tempo possibile il sistema di prenotazione dei vaccini e fare in modo che non ci siano ritardi nel rilascio dei Green pass, proprio a ridosso dell'entrata in vigore del decreto legge che lo rende obbligatorio per determinate attività".(Com)