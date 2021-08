Trasporto Aereo: Filt Cgil, a settembre avvio confronto con Enac su parità salariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la convocazione arrivata oggi si apre finalmente a settembre il tavolo tecnico di confronto per condividere concretamente le modalità applicative dell'articolo 203 del decreto Rilancio". A riferirlo, in una nota, il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, sull'avvio del confronto il 16 settembre tra Enac e organizzazioni sindacali, spiegando che "l'articolo in questione, approvato, dal governo Conte bis, prevede che tutte le aziende del trasporto aereo operanti in Italia debbano applicare trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo". Secondo il dirigente nazionale della Filt Cgil, "in un settore in crisi, pesantemente colpito dalle conseguenze della pandemia, è una buona notizia ed un passo importante, con pochi e rari precedenti nel nostro Paese, per evitare il dumping contrattuale e sociale e garantire pari diritti a tutti i lavoratori del settore, ottenuto dal lavoro portato avanti dalle organizzazioni sindacali confederali, di concerto con la dirigenza di Enac".(Com)