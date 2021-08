Ponte Stretto: Carfagna, semaforo verde a progetto, ora basta contese ideologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’audizione del ministro Enrico Giovannini "accende il semaforo verde per il Ponte sullo Stretto, la grande opera che manca al Sud e al Paese, per la quale mi sono personalmente impegnata fin dall’insediamento". Lo dichiara Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. "Finalmente quel progetto esce dal limbo delle idee da valutare e diventa oggetto di un percorso di pianificazione tecnico-economica che partirà da uno studio di fattibilità già finanziato", prosegue il ministro che spiega come grazie alla rete infrastrutturale programmata con il Pnrr, "il Ponte non sarà una cattedrale nel deserto ma il tratto più significativo della nuova rete di collegamenti tra il Mezzogiorno e il resto d’Italia. Ora basta contese ideologiche su un’opera che non ha colore politico: è un servizio alla coesione d’Italia e agli italiani, dobbiamo lavorare tutti per realizzarla e vigilare perché i tempi siano rispettati”, conclude.(Com)