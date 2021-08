Reddito cittadinanza: M5s, depositata interrogazione su convenzione ministero Giustizia-Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del gruppo del Movimento cinque stelle sottolineano che "mentre la vecchia politica si diverte a sparare a salve contro il reddito di cittadinanza, principale misura di impatto sociale approvata in questa legislatura, come M5s - proseguono in una nota - continuiamo a lavorare per rendere ancora più efficaci i controlli. I quali, al momento, sui reati ostativi sono ex post e a campione. Da tempo è in ballo una convenzione tra ministero della Giustizia e Inps, che aprirebbe ovviamente tutto uno nuovo scenario di interlocuzione ex ante con i casellari giudiziari. Ciò consentirebbe controlli preventivi su tutte le richieste già in fase istruttoria, scongiurando sorprese successive ed evitando così di prestare il fianco alle strumentali critiche. Per questo, come M5s abbiamo presentato un'interrogazione: è ora che il governo chiarisca". Gli esponenti pentastellati aggiungono: "Finora è stata sollevata una questione di privacy, che in realtà però è ampiamente superabile, perché si chiede solo se esista o meno un reato ostativo al riconoscimento del reddito di cittadinanza. Ciò comporterebbe anche un risparmio di spesa sugli accertamenti ex post da parte delle forze di polizia, sollevando, altresì, dalle difficoltà nei recuperi degli indebiti. E magari si metterebbe fine a questa sequela ignobile di strumentalizzazioni, in base alle quali per un disonesto che viene beccato, si fa passare il messaggio che a beneficiare del reddito siano solo furbi e farabutti. Il reddito di cittadinanza è un puntello sociale insostituibile - conclude la nota -, in questa fase così difficile per gli italiani. Prenderlo a randellate ogni giorno è quanto di peggio la politica possa fare". (Com)