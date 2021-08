Roma 2021: Trancassini (Fd'I), Raggi copia Michetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo 5 anni di insufficienze in tutte le materie e uno 'zero spaccato' (come si diceva ai miei tempi) proprio sullo stadio della Roma, oggi almeno copia i compiti dal primo della classe e sposa la tesi di Michetti sul nuovo impianto dei giallorossi". Così in una nota Paolo Trancassini, coordinatore regionale Fd'I. "Il progetto che ora lei sembrerebbe proporre alla Roma - aggiunge - è quello di cui Michetti parla da un mese nei suoi interventi. L'impianto ad Ostiense non è mai stato preso in considerazione dall'attuale sindaco in 5 anni. Eppure oggi si parla di un Campidoglio interessato a quell'area. Fortunatamente Virginia Raggi non sarà più il sindaco di questa città e non potrà più fare altri danni come quelli che hanno distrutto la Capitale dal 2016 a oggi", conclude Trancassini. (Com)