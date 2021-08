Senato: de Bertoldi, da FdI no a rendiconto e assestamento bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fd'I, Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze di palazzo Madama, nel corso del suo intervento in Aula ha affermato: "Fratelli d'Italia voterà contro il rendiconto finanziario del 2020 e l'assestamento di bilancio del 2021 perché è inaccettabile che l'Italia con un passivo di 271 miliardi per quest'anno e di 300 per il prossimo impegni 15 miliardi per finanziare il reddito di cittadinanza. Una misura assistenzialistica che non ha portato sviluppo - ha continuato il parlamentare -, ma piuttosto si è trasformata in uno spreco di cui ne hanno beneficiato i più furbi e scaltri, come delinquenti usciti di galera e o lavoratori della malavita nullatenenti. Da tempo Fratelli d'Italia, invece, ne chiede l'abolizione per investire queste risorse nell'estensione degli ammortizzatori sociali, questi sì a sostegno dei più deboli. Oppure chiediamo che queste risorse siano investite nella lotta al Covid per migliorare i trasporti, mettere in sicurezza le scuole o rafforzare la medicina territoriale. Altro che green pass obbligatorio". De Bertoldi ha concluso: "E infine la riforma fiscale. Anche qui il governo è mancato perché 3 miliardi sono pochi per fare una riforma seria e organica, preferendo continuare a sprecare soldi nell'assistenzialismo di Stato del reddito di cittadinanza".(Rin)