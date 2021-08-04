نائبة وزير الخارجية الايطالي تؤكد أن لبنان في حاجة إلى تحرك دولي قوي لإعادة إنتشاله

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- قالت نائبة وزير الخارجية الايطالي، مارينا سيريني، بمناسبة الذكرى السنوية للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 من أغسطس الماضي، إن لبنان بلد "أساسي للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، ولا يمكن تركه بمفرده في هذه المرحلة المأساوية من تاريخه".وأضافت أن "على المجتمع الدولي أن يلتزم بدعم لبنان، وأن يضغط من أجل تشكيل حكومة قادرة، بكل صلاحياتها، على مواجهة الأزمة الاقتصادية بإجراءات تضمن الخدمات الأساسية للسكان".وتابعت سيريني بالقول إن "الإصلاحات ضرورية وهناك حاجة إلى جهد أكبر من الطبقة السياسية اللبنانية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتترك جانبا المصالح الخاصة غير المقبولة في هذا الوضع"، وفقا لما نقلته وكالة نوفا الايطالية للأنباء. (نوفا)