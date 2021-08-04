 
ANALISI
Atlantide
Mezzaluna
Corno d'Africa
 
RUBRICHE
Business News
Speciale energia
Speciale difesa
Speciale infrastrutture
Speciale scuola
 
RASSEGNE STAMPA
L'Italia vista dagli altri
Panorama internazionale
Panorama arabo
Visto dalla Cina
Difesa e sicurezza
Panorama energia
 
MASTER
 
CHI SIAMO
 
PRIVACY POLICY

Esteri

 
 

نائبة وزير الخارجية الايطالي تؤكد أن لبنان في حاجة إلى تحرك دولي قوي لإعادة إنتشاله

روما, 04 ago 13:56 - (Agenzia Nova) - قالت نائبة وزير الخارجية الايطالي، مارينا سيريني، بمناسبة الذكرى السنوية للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 من أغسطس الماضي، إن لبنان بلد "أساسي للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، ولا يمكن تركه بمفرده في هذه المرحلة المأساوية من تاريخه".

وأضافت أن "على المجتمع الدولي أن يلتزم بدعم لبنان، وأن يضغط من أجل تشكيل حكومة قادرة، بكل صلاحياتها، على مواجهة الأزمة الاقتصادية بإجراءات تضمن الخدمات الأساسية للسكان".

وتابعت سيريني بالقول إن "الإصلاحات ضرورية وهناك حاجة إلى جهد أكبر من الطبقة السياسية اللبنانية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتترك جانبا المصالح الخاصة غير المقبولة في هذا الوضع"، وفقا لما نقلته وكالة نوفا الايطالية للأنباء. (نوفا)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
TUTTE LE NOTIZIE SU..
GRANDE MEDIO ORIENTE
EUROPA
AFRICA SUB-SAHARIANA
ASIA
AMERICHE
 
 
 
 