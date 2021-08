Speciale energia: Lussemburgo: von der Leyen, diamo una spinta verso la transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al primo esborso di 12,1 milioni di euro si sta realizzando il Next Generation Eu in Lussemburgo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando il prefinanziamento erogato. “Un mese e mezzo fa, ho avuto il piacere di dare il via libera della Commissione al piano di ripresa e resilienza del Lussemburgo, uno dei più ecologici e rispettosi dell'ambiente che abbiamo ricevuto, con forti investimenti in energia pulita, energie rinnovabili e mobilità sostenibile. L'Ue sta dando una spinta al Lussemburgo per realizzare la transizione verde", ha detto von der Leyen. (Beb)