Speciale energia: Germania, Verdi propongono creazione di un ministero per la protezione del clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Verdi vogliono un ministero per la protezione del clima nel prossimo governo qualora dovessero vincere le elezioni federali del prossimo 26 settembre. È quanto emerge dal programma del partito presentato dai leader verdi Annalena Baerbock e Robert Habeck in una riserva naturale situata nei pressi di Berlino. Il neo ministero, peraltro, dovrebbe avere diritto di veto contro tutte le leggi che non sono compatibili con l'accordo internazionale sul clima di Parigi. Tale misura potrebbe influenzare i progetti di costruzione di strade, nonché programmi militari o di finanziamento destinati ai settori convenzionali dell'industria. Obiettivo di Baerbock e Habeck, in caso di vittoria elettorale, è avviare dei cambiamenti di vasta portata entro tre mesi e prendere delle decisioni “sul più grande pacchetto di protezione del clima che sia mai esistito". Il programma, diviso in dieci punti, prevede inizialmente la rapida espansione delle energie rinnovabili – eolica e solare –, visto che quella promossa attualmente dal governo sta procedendo troppo lentamente. Per gli edifici pubblici, secondo i Verdi, ci deve essere una sorta di “obbligo solare”, il 2 per cento della superficie deve essere messo a disposizione per legge a progetti di energia eolica, mentre le procedure di approvazione devono essere accelerate. Anche i parchi eolici offshore nel Baltico e nel Mare del Nord verranno ampliati in modo massiccio, nell’idea dei due leader verdi. Inoltre, i Verdi vogliono anticipare il previsto ampliamento della rete per la distribuzione dell'energia elettrica dal 2035 al 2030. (Geb)