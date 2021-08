Speciale energia: Lazio, al via "Hub per il business" per l'internazionalizzazione delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Hub per il business - La Regione Lazio a Expo Dubai" è uno strumento di internazionalizzazione che la Regione Lazio mette a disposizione delle imprese laziali, per orientarle e assisterle nei percorsi internazionali e di export di prodotto o di servizio. L'Hub avrà una sede fisica presso la sede della Camera di commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti (Eau), Advisor della Regione Lazio per le attività di accompagnamento all'Esposizione universale. Ma l'attività di assistenza, supporto e affiancamento sarà realizzata anche in modalità on line, attraverso il sito expo2020.lazioinnova.it. L'azione dell'Hub si rivolge a imprese e startup interessate ad avviare e/o consolidare percorsi di internazionalizzazione negli Eau e nei Paesi Arabi, in via prioritaria le micro, piccole e medie imprese coerenti con la Smart specialisation strategy (S3) della Regione Lazio che operano nei settori: Life Sciences - Biomedicale - Biotecnologie - Farmaceutico - Nutraceutica; Culture - Beni Culturali Turismo - Tecnologie applicate ai beni culturali; Industrie Creative & Digitali - Intelligenza digitale - cyber security; Agrifood - Prodotti alimentari; Textile/Fashion - Accessori/Tessile/Moda; Plastic/Rubber - Materie plastiche e gomma; Green & Circular Economy Energia; Aereospace & Space Economy; Engineering - Studi di ingegneria; Blu Growth - Economia del mare - Nautica; Design - Interior design - Furniture; Automotive - Mobilità Sostenibile. Le imprese interessate devono avere un sito internet in lingua inglese, un rappresentante fluent in english, un fatturato minimo di 500.000 euro all'anno per il 2017, 2018 e 2019 e, sempre per le stesse annualità, un minimo del 15 per cento di export sul fatturato. (Com)