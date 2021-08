Speciale energia: Spagna, governo ammette Opa del fondo australiano Ifm per 22,7 per cento di Naturgy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha dato il via libera all'offerta pubblica d'acquisto (Opa) del fondo d'investimento australiano Ifm per ottenere il 22,7 per cento della società energetica Naturgy. Lo ha annunciato il ministero delle Transizione ecologica al termine del Consiglio dei ministri. Tra le condizioni stabilite dall'esecutivo spiccano il mantenimento della sede legale e degli investimenti in Spagna e che sia garantita una parte significativa della forza lavoro dell'azienda nel Paese iberico. Ifm, inoltre, non potrà mettere in atto disinvestimenti in filiali che potrebbero mettere in pericolo le attività di distribuzione dell'elettricità. Ifm, in attesa del via libera definitivo all'operazione da parte della Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv), ha offerto 22,07 euro per azione per acquisire un massimo del 22,7 per cento del capitale della società energetica, con un investimento massimo di 4,8 miliardi di euro. (Spm)