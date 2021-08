Speciale energia: Lombardia, Sertori, accelerare il processo verso la transizione verde attraverso comunità energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inquadrare le comunità energetiche come pilastri di un nuovo sistema energetico resiliente, capaci, grazie alla valorizzazione del ruolo delle risorse rinnovabili, di accelerare il processo per conseguire gli obiettivi verso la transizione verde. È questo l'obiettivo di Regione Lombardia contenuto nella comunicazione presentata in Giunta regionale, relativamente alle attività condotte in materia di comunità energetiche e delle relative prospettive di sviluppo in Lombardia. Con le direttive “Renewable Energy Directive 2018/2001” e “Directive on common rules for the internal market for electricity 2019/944”, la Comunità Europea ha introdotto il tema delle comunità energetiche nell'ottica della concreta declinazione degli obiettivi europei al 2030 e al 2050 in materia di transizione energia e decarbonizzazione dell'economia. Secondo i contenuti delle direttive le comunità energetiche sono uno strumento per consentire ai consumatori di assumere un nuovo ruolo nel settore dell'energia divenendo partner attivi che partecipano alle fasi del processo produttivo e di utilizzo dell'energia. (Com)