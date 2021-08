Speciale energia: Città metropolitana, San Donato, città di Paullo ed Eni firmano intesa su economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Città metropolitana di Milano, comune di San Donato Milanese, città di Paullo ed Eni hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per sostenere progetti di economia circolare. Stando al relativo comunicato stampa, il Sudest Milano si candida ad essere un territorio di sperimentazione nel campo della mobilità sostenibile e dell'economia circolare: con la sottoscrizione del protocollo le parti si impegnano a collaborare per favorire, ciascuna secondo le proprie competenze, un percorso in ottica di transizione energetica. Grazie al coinvolgimento strategico della Città metropolitana di Milano, prosegue la ntoa, il comune di San Donato Milanese (capofila delegato Sem) assume un ruolo importante di coordinamento nel territorio del Sudest Milano, insieme al comune di Paullo, capofila dell'iniziativa Smart Land, rafforzano la valenza trasversale di questa progettualità territoriale che mette al centro di questo patto tra enti locali ed Eni la sperimentazione di modelli virtuosi di economia circolare al servizio delle smart city. Obiettivo del protocollo, prosegue la nota, è dare seguito a progetti pilota che entrino nel perimetro dell'economia circolare: dalla digitalizzazione in ottica "smart" del tessuto urbano alla valorizzazione dei rifiuti, l'installazione di colonnine di ricarica alimentate ad energia verde, l'impiego di asfalti innovativi a basso impatto ambientale e lo studio di percorsi di sensibilizzazione per le scuole. (Com)