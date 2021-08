Speciale energia: Adr e Enel Italia siglano accordo per fare sistema e rilanciare innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Italia e Aeroporti di Roma insieme per l'innovazione: le due società hanno firmato un accordo per sviluppare soluzioni volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di transizione energetica, sostenibilità e trasformazione digitale nell’ambito aeroportuale. E' quanto si legge in una nota. La priorità è partecipare proattivamente al cambiamento in atto, proiettandosi verso una visione innovativa che garantisca il decollo della connettività del futuro. Per questo Adr, primo polo aeroportuale italiano e migliore in Europa negli ultimi tre anni - continua la nota - ha scelto di puntare su digitalizzazione, sicurezza, innovazione e sostenibilità ambientale e ha avviato da qualche anno un percorso volto all'azzeramento delle emissioni di CO2 nel 2030, in anticipo rispetto ai target prefissati dal comparto aeroportuale europeo. Il gruppo Enel è leader mondiale nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed è impegnato da tempo nella realizzazione di politiche di sostenibilità nell’utilizzo dell’elettricità anche nel campo della mobilità e dei consumi e a favorire l’utilizzo delle tecnologie digitali per consentire una crescita intelligente e sostenibile e per fare dell’innovazione e della tecnologia strumenti di crescita economica. (Com)