Speciale energia: Crippa (M5s), mercato libero costa di più

- Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, segnala che "dal Monitoraggio sull'evoluzione dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas elaborato da Arera emerge uno spaccato che conferma esattamente quanto fin qui sostenuto dal M5s: passare al mercato libero dell'energia non significa affatto aderire a offerte che, in un regime di concorrenza, assicurino un risparmio ai consumatori. Anzi - continua il parlamentare su Facebook -, nella quasi totalità dei casi le bollette finiscono per essere più care che nel mercato tutelato, per la precisione nel 90,18 per cento dei casi per il gas e addirittura nel 95,28 per cento dei casi per l'energia elettrica. L'approfondimento mette in evidenza come la scelta di uscire dal mercato tutelato sia basata su azioni a dir poco aggressive di marketing, sia tramite call center sia porta a porta, e non attraverso il Portale offerte di Arera, ancora troppo poco conosciuto e utilizzato. Risulta addirittura che spesso questi venditori dicano ai cittadini che il regime della maggior tutela stia per decadere a giorni, spingendoli dunque a passare al mercato tutelato senza alcuna possibilità di verificare e confrontare le opzioni disponibili". (Rin)