Lazio: Capolei (Fi), regolata anomalia normativa riguardante la vendite di alcolici

- "Anche il presidente Nicola Zingaretti ha votato il nostro emendamento alla Pl 294, in discussione in queste ore in aula, con il quale siamo felici di aver regolato una anomalia normativa riguardante la vendita di alcolici. Nel Testo Unico del Commercio laziale, Legge regionale 22/19, viene stabilita l'impossibilità di vendere bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, a qualsiasi orario del giorno, per il tramite dei distributori automatici, al fine di garantire l'ordine pubblico e di tutelare la salute dei cittadini. Nel documento però non era prevista, fino ad oggi, alcuna sanzione per chi trasgrediva la suddetta norma, circostanza questa che di fatto ha reso finora vana la prescrizione". Lo ha detto in una nota Fabio Capolei, consigliere Regionale del Lazio, gruppo consiliare di Forza Italia. "Il personale della polizia locale di Nettuno, che ringraziamo, ci ha segnalato nelle scorse settimane la presenza di diversi distributori automatici in funzione h24 contenenti bevande alcoliche nel comune di loro competenza. A seguito di questa segnalazione, abbiamo esteso la verifica a tutto il territorio regionale, riscontrando anche in altri comuni numerose anomalie. Grazie al lavoro sinergico svolto con la stessa Polizia locale di Nettuno, anche in collaborazione con componenti operanti in comando all'interno del Consiglio regionale, abbiamo lavorato per colmare questo vulnus normativo. Siamo particolarmente felici che grazie al nostro intervento abbiamo superato tale problematica inserendo una sanzione pecuniaria, non di poco conto, nei confronti di chi non rispetta quanto stabilito per legge, e siamo, al tempo stesso, orgogliosi che il processo di rimodulazione normativa sia partito dal Comune di Nettuno, realtà che si è dimostrata ancora una volta estremamente efficiente". (Com)