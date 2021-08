Roma: Fd'I, subito soluzioni per bimbi scuole “Franceschini" e "Sommovigo" a Colli Aniene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Colli Aniene più di 70 bambini della materna non potranno rientrare in classe a settembre. Per le scuole 'Franceschini' e 'Sommovigo', infatti, la campanella suonerà soltanto il prossimo 18 ottobre, quando cioè saranno ultimati gli interventi di riqualificazione. Fino ad allora le famiglie saranno costrette a trovare soluzioni alternative, per lo più private, magari mettendo mani al portafogli". Così, in una nota, Rachele Mussolini, consigliere comunale e vicepresidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, Federico Rocca, responsabile romano Enti Locali FdI, Francesco Castellani, Presidente del Circolo di Fratelli d'Italia "Giacomo Boni", e Ida Paoletti, Presidente del "Circolo di Fratelli d'Italia di Piazza Santa Maria Consiliatrice". (segue) (Com)