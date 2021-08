Roma: Fd'I, subito soluzioni per bimbi scuole “Franceschini" e "Sommovigo" a Colli Aniene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa situazione difficile - aggiungono ancora - si sarebbe potuta affrontare nel corso di una commissione scuola, che magari avrebbe consentito di individuare anche una sede alternativa da utilizzare fino alla riapertura di questi due istituti. A quanto pare, però, i lavori dell'Assemblea capitolina non ne consentono una calendarizzazione in tempi brevi. È il solito, triste film al quale continuiamo ad assistere fin dall'inizio del mandato Raggi: i grillini non hanno tempo da dedicare all'utenza dei nidi e delle scuole dell'infanzia, nonostante i tanti proclami dietro ai quali si nascondono di continuo. Fortunatamente manca ormai davvero poco alla fine del loro mandato". (Com)