Venezuela: Maduro, capi criminali in Colombia perché accolti "a braccia aperte"

- I capi di alcune bande criminali che imperversano in Venezuela sono fuggiti in Colombia perché sanno che il governo locale li accoglie "a braccia aperte". Lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, commentando l'alarme sulla presenza a Cucuta, prima cittadina colombiana dopo il confine, dei malviventi costretti dalle forze di sicurezza ad abbandonare Caracas. "Stanno andando in Colombia", perché "li i gruppi paramilitari sono accolti a braccia aperte",ha detto Maduro nel corso di un intervento trasmesso da "Venezolana de Television". D'altro canto, ha proseguito Maduro il popolare quartiere "Cota 905" e tuta la zona sud della capitale sono stati "liberati" dalle "bande criminali finanziate dalla Colombia, armate dal paramilitarismo del presidente colombiano Ivan Duque". (segue) (Vec)