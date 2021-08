Venezuela: Maduro, capi criminali in Colombia perché accolti "a braccia aperte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlos Luis Revete, il venezuelano capo di una banda criminale di Caracas noto con il soprannome di "Koki", si potrebbe trovare assieme ad altri ricercati nei pressi di Cucuta, città della Colombia appena oltre il confine. Lo ha detto Oscar Moreno, generale della Polizia colombiana locale, invitando la cittadinanza a collaborare fornendo indicazioni utili al loro arresto. "Koki" è uno dei leader della banda che dal 2015 controllava "Cota 905", uno dei quartieri popolari della capitale venezuelana. Il governo aveva cercato di "neutralizzarlo" sferrando la cosiddetta "Operazione per la liberazione del popolo", con azioni finite nel mirino delle critiche per esecuzioni extra giudiziarie addebitate alle Forze di azione speciale (Faes) e altri corpi di sicurezza contro membri delle bande e popolazione civile. A inizio luglio 2021 le bande hanno tenuto per diversi giorni sotto scacco due terzi di Caracas. Il bilancio degli scontri, dopo l'intervento del governo - un operativo di oltre 800 agenti della polizia con armi di alto calibro e veicoli blindati - è stato di almeno 24 morti. (segue) (Vec)