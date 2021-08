Covid: Carè (Pd), ottenuta certificazione verde per iscritti Aire vaccinati in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Nicola Carè, afferma: "Avevo presentato una interrogazione al ministro Speranza e mi sono sincerato della risoluzione di questo problema che francamente poneva oltre 90 mila persone in una situazione incresciosa. È stato finalmente riconosciuto - continua il parlamentare in una nota - il Green pass per gli iscritti Aire vaccinati in Italia. Per coloro dunque che non sono in possesso della tessera sanitaria sarà sufficiente collegarsi al portale del governo www.dgc.gov.it, inserire solo i dati anagrafici e la data di vaccinazione per recuperare la certificazione". Carè aggiunge: "Esprimo la mia soddisfazione per questa soluzione che consente ai cittadini residenti all'estero e a tutti coloro che, pur non essendo iscritti al Ssn si sono comunque vaccinati in Italia, di poter accedere al green. Ora procediamo per il riconoscimento di chi, sempre iscritto Aire, si è invece vaccinato all'estero e non vede ancora riconosciuto il Green pass in Italia. Anche su questo però il ministero ha fornito rassicurazioni". (Com)