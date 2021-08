Mercer Street: Romania e Regno Unito inviano lettera congiunta all'Onu per condannare attacco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu ha avuto nella serata di ieri una conversazione telefonica con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in merito all'attacco alla nave Mercer Street. Il ministro Aurescu "ha ribadito la gravità dell'incidente e ha ricordato la natura deliberata dell'attentato, attribuito nella valutazione della Romania e di altri partner internazionali, sulla base delle informazioni disponibili, alla Repubblica islamica dell'Iran", si legge nel comunicato. Inoltre, il capo della diplomazia romena ha ribadito la ferma condanna dell'attacco contro un obiettivo civile, nonché l'impatto di questo incidente sulla libertà di navigazione nella regione, in conformità con il diritto internazionale in materia. Aurescu ha presentato la valutazione della parte romena sulle implicazioni politiche e di sicurezza. In questo contesto, Aurescu "ha invocato la solidarietà da parte dell'Unione europea e la pubblica condanna di questo incidente a livello della comunità internazionale". (segue) (Rob)