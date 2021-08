Conti pubblici: Damiani (FI), riforme immediate e Pnrr le vie d'uscita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte ai numeri impietosi del Rendiconto generale dello Stato e dell'assestamento di Bilancio, dovuti essenzialmente all'emergenza pandemica imprevista e ai conseguenti scostamenti imponenti e necessari, la via di uscita sono le riforme immediate di fisco, giustizia, burocrazia e l'attuazione piena del Pnrr". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, durante le dichiarazioni di voto sul rendiconto generale e sull'assestamento di bilancio. "E' davvero difficile non accorgersi - ha aggiunto il parlamentare - che bisogna procedere con rapidità alle riforme non più rinviabili del fisco, con l'abbassamento delle tasse alle imprese, con la riforma profonda della giustizia, anche con i referendum che stiamo firmando, della burocrazia che rappresenta una zavorra per il sistema Italia. E' difficile non procedere con la digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Per fortuna con questo nuovo governo ci stiamo incamminando verso questa strada mettendo da parte finalmente il cosiddetto debito cattivo, modificando ad esempio il reddito di cittadinanza e le altre spese improduttive fini a se stesse. Abbiamo fiducia che si riesca in questa impresa anche perché non abbiamo scelte alternative".(Com)