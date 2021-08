Milano 2021: Bernardo, città capitale della digitalizzazione, ma senza abbandonare nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo immaginare una città moderna contro l'anti-modernità che abbiamo trovato negli ultimi 10 anni, lo meritano i cittadini e i lavoratori. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, ospite oggi della trasmissione "Orario Continuato" su Telelombardia, intervistato su una Milano più moderna. "Milano deve diventare una città sicura, senza microcriminalità – ha proseguito Bernardo -. Vedo tanti ragazzini di diverse età vittime di bullismo, autolesionismo, tentati suicidi". "Bisogna poi pensare alle donne e agli anziani abbandonati che si devono mettere d'accordo tra loro anche solo per uscire di casa a fare la spesa: escono e possono trovarsi una nuova famiglia in casa loro", ha incalzato il candidato sindaco. Bernardo ha proposto di pensare presidi della polizia locale per evitare queste situazioni e controlli per la movida. "Milano va pensata come capitale della digitalizzazione, ma ci sono persone che non possono essere abbandonate", ha poi concluso. (Rem)