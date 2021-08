© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fd'I al Senato, Luca Ciriani, ha detto ai telegiornali Rai che "il Green pass non può essere un alibi per il governo che nulla ha fatto, come chiede da tempo Fratelli d'Italia, per garantire un tracciamento serio, tamponi rapidi gratuiti ed evitare la vergogna di mezzi pubblici super affollati e le 'classi pollaio' non sanificate". (Com)