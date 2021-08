Scuola: Gallo (M5s), che intende fare ministro Istruzione su posti concorso Stem?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cosa intende fare il ministro dell'Istruzione sui posti residui del concorso Stem?". Lo ha dichiarato in un'interrogazione parlamentare il deputato del M5s Luigi Gallo: "il governo ha deciso, a partire dalla scrittura del Pnrr di rafforzare le competenze dei cittadini italiani per guidare la transizione ecologica e digitale puntando sulle materie Stem (science, technology, engineering e mathematics), accellerando l'assunzioni di docenti di area di cui la scuola italiana è carente credo che il Ministero possa consentire ai candidati del concorso Stem, che hanno superato tutte le prove del concorso conseguendo l'abilitazione all'insegnamento, di essere assunti a copertura di un posto vacante e disponibile previsto per la medesima classe di concorso di partecipazione ma in una regione diversa da quella scelta all'atto di partecipazione". (Ren)