Roma: allo Spallanzani ricoverati 10 libici con malaria dopo viaggio in Nigeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, intorno all'1:00 l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha accolto, in cooperazione con il ministero degli Affari esteri, 10 pazienti di nazionalità libica, maschi, nati tra il 1990 e il 1999: si tratta di giocatori di calcetto della nazionale libica che si sono recati in Nigeria per 14 giorni. Il motivo del ricovero è legato all'acquisizione della malaria durante la permanenza in Nigeria. Secondo il bollettino medico diramato dall'Inmi Spallanzani, al momento i pazienti sono in condizioni stabili senza segni di allerta, tranne che in 3 casi, i quali necessitano di stretto monitoraggio clinico e diagnostico. (Rer)