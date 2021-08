Asti: giovane violentata sul lungo Tanaro, arrestato un 28enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doveva essere una cena di lavoro e invece si è trasformata in un incubo per una ragazza di 24 anni, che è stata violentata. E' successo ad Asti qualche giorno fa, nell'area del lungo Tanaro. I due si erano conosciuti quella stessa sera su consiglio di amici comuni. L'uomo, un 28enne, aveva una proposta di lavoro per la giovane in occasione del periodo della vendemmia. Sono andati a cena assieme per discuterne, poi si sono spostati per una passeggiata sul lungo Tanaro. L'uomo ha spinto la 24enne in un luogo appartato e poi l'ha violenta. La vittima ha denunciato immediatamente il fatto ai Carabinieri e subito dopo sono partite le indagini da parte della Procura di Asti. A confermare l'ipotesi sono state molte testimonianze di persone che hanno sentito la ragazza urlare. Il 28enne è stato quindi arrestato per violenza sessuale, mentre la ragazza è stata accolta in un Centro Antiviolenza di Asti. (Rpi)