Iraq-Estonia: ministra Esteri Liimets, immigrazione illegale iracheni colpisce Paesi europei

- La ministra degli Esteri estone, Eva-Maria Liimets, ha dichiarato che l'immigrazione illegale degli iracheni in Lituania colpisce pesantemente il resto dei Paesi europei, in un colloquio telefonico avvenuto oggi con l’omologo iracheno, Fuad Hussein, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, citando una nota del ministero degli Esteri iracheno. Nella nota si legge che i due ministri hanno concordato di aumentare il coordinamento tra l'Iraq e i Paesi dell'Unione europea per quanto riguarda il contrasto all’immigrazione irregolare l fine di raggiungere intese che servano gli interessi comuni di entrambe le parti. Le autorità lituane avevano in precedenza accusato la Bielorussia di aver favorito il transito di migranti di varie nazionalità, fra cui anche iracheni, attraverso le frontiere esterne dell'Unione europea. Funzionari europei hanno preso diversi contatti con rappresentanti delle autorità irachene, nel tentativo di fare pressione su Baghdad per fermare il flusso di migranti dall'Iraq alla Bielorussia e facilitare il loro passaggio illegale in Lituania.(Res)