Repubblica Ceca: ministro Interno esprime condoglianze per incidente ferroviario a Milavce

- Il ministro dell’Interno ceco, Jan Hamacek, ha espresso le sue condoglianze per l’incidente ferroviario avvenuto in Boemia occidentale, nel quale hanno perso la vita tre persone. “Da questa mattina sono in contatto con il capo dei vigili del fuoco cechi, che si trova nel luogo del tragico incidente”, ha detto il ministro e vicepremier. “Voglio esprimere le mie sincere condoglianze alle persone in lutto e ai feriti”, ha continuato nel suo messaggio su Twitter Hamacek. (Vap)