Nicaragua: arresti domiciliari per ex regina di bellezza, si ferma corsa a vicepresidenza

- Le forze di sicurezza del Nicaragua hanno costretto agli arresti domiciliari l'oppositrice Berenice Quezada e "proibito" la sua candidatura alla vice presidenza del Paese nelle elezioni che si terranno a novembre. Lo fa sapere la Alleanza cittadini per la libertà (CxL), la coalizione che solo il 2 agosto aveva formalizzato la sua scesa in campo in ticket con l'ex membro della guerriglia "contras", Oscar Sobalvarro. "Autorità giudiziarie e funzionari della procura, accompagnati dalla Polizia" si sono recate a casa della candidata per comunicarle "gli arresti domiciliari", da seguire senza "accesso alla comunicazione telefonica", con restrizioni migratorie", si legge in una nota che la coalizione ha pubblicato sul proprio profilo Facebook. Alla ex miss Nicaragua 2017, "al momento ferma in casa sotto custodia della polizia", è stato inoltre comunicato il divieto di "candidarsi a cariche pubbliche". "Chiediamo libertà e rispetto per i diritti umani di Berenice Quezada", si legge ancora. L'arresto di Quezada è solo l'ultimo di una lunga serie di provvedimenti adottati nei confronti di oppositori e aspiranti alla presidenza. (segue) (Mec)