Nicaragua: arresti domiciliari per ex regina di bellezza, si ferma corsa a vicepresidenza (3)

- Sono molti i nomi dei possibili candidati alle presidenziali del 7 novembre che sono finiti nelle maglie della giustizia. Questa offensiva del governo, il cui inizio si fa risalire al 28 maggio, ha portato in carcere o ai domiciliari – tra gli altri – Cristiana Chamorro, figlia dell’ex presidentessa Violeta Barrios de Chamorro, finita sotto inchiesta per un presunto coinvolgimento nel riciclaggio del denaro sporco. Quindi è stata la volta di Arturo Cruz, accusato di “attentare contro la società e i diritti del popolo”, ai sensi della legge 1.055, che punisce chi attenta a vario titolo alla sovranità del Paese incentivando “ingerenza” delle potenze straniere. Identica base legale è servita per eseguire gli arresti nei confronti di altri due possibili aspiranti alla contesa di novembre: Juan Sebastian Chamorro, nipote di Violeta, e Felix Madariaga. Corsa interrotta anche per Miguel Mora, giornalista che era stato arrestato una prima volta assieme alla moglie Veronica Chavez nel dicembre del 2018, al termine di una operazione delle forze di sicurezza nei locali del canale “100% Noticias”, di cui è proprietario. (segue) (Mec)