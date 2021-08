Nicaragua: arresti domiciliari per ex regina di bellezza, si ferma corsa a vicepresidenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quezada si era lanciata alla vicepresidenza con l’intenzione di dare “voce ai giovani” che “studiano per un futuro degno” o quelli “che vengono arrestati per aver espresso le loro idee”. La sua scesa in campo aveva peraltro acceso anche un'altra polemica. Poco dopo l’ufficializzazione della candidatura, sulla rete sono comparse foto che ritraevano la 28enne nella squadra delle modelle di Nicaragua Disegna, la firma di moda di Camila Ortega Murillo, figlia della coppia presidenziale Daniel Ortega e Rosario Murillo. Quezada ha riconosciuto che partecipando al concorso di bellezza, nel 2017, ha conosciuto “per ovvie ragioni” la famiglia presidenziale. Ma da allora, ha chiarito, “non ho amicizia con Camila, non sono stata alle feste o ai compleanni di Nicaragua Disegna e dopo quanto è successo nel 2018 non partecipo a nessuna attività del governo”. Nell’aprile del 2018 Quezada ha partecipato a manifestazioni anti governative e svolto iniziative per raccogliere fondi a favore di personaggi ritenuti minacciati da Managua. (segue) (Mec)