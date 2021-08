Nicaragua: arresti domiciliari per ex regina di bellezza, si ferma corsa a vicepresidenza (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura di Sobalvarros deve sopravvivere anche a un’altra vivace polemica consumata in questi giorni nel fronte antigovernativo. A metà luglio l’Alleanza aveva presentato ai media la candidatura di un ticket composto da Américo Treminio e Noel Vidaurre. Il secondo, al pari di diversi altri aspiranti alla corsa presidenziale, sarebbe finito in arresto nei giorni successivi. Treminio ha invece accusato il passo indietro “imposto” dalla dirigenza, contro al patto assunto dinanzi agli elettori. La versione ufficiale della CxL, che per tutta questa serie di motivi ha progressivamente perso l’entusiasmo della base, è che nelle consultazioni interne informali Sobalvarros si è rivelato più accreditato di Treminio. (Mec)