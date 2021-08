India: diritti umani, dal 2020 cento decessi e 236 casi di tortura durante detenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cento persone sono morte in India nel 2020-21 mentre si trovavano in custodia di polizia e 236 sono state torturate durante la detenzione. Questi i dati della Commissione nazionale per i diritti umani (Nhrc), resi noti dal sottosegretario all’Interno, Nityanand Rai, nella risposta a un’interrogazione parlamentare. Nel biennio 2019-20 i numeri erano ancora più alti: 112 decessi e 411 casi di tortura; nel 2018-19 erano rispettivamente 136 e 542. Lo stesso Rai ha riferito in un’altra interrogazione che, secondo il National Crime Records Bureau (Ncrb), l’agenzia governativa indiana responsabile delle statistiche giudiziarie, tra il 2017 e il 2019 almeno 230 persone sono state uccise per motivi politici. Infine, il sottosegretario ha informato il parlamento che, secondo la Geological Survey of India (Gsi), 1.989 persone hanno perso la vita in disastri idrogeologici e meteorologici nel 2020-21, mentre le vittime sono state 2.422 nel 2019-20 e 2.400 nel 2018-19.(Inn)