Ostia: scippa la borsa a una donna sul lungomare, denunciato 23enne

- Al termine di un’attività investigativa, i carabinieri della stazione di Ostia hanno identificato e denunciato a piede libero un 23enne, cittadino originario del Brasile, ritenuto responsabile di un furto con strappo ai danni di una 50enne del posto. Secondo quanto si apprende, la scorsa notte la donna, appena uscita da uno dei locali presenti sul lungomare, è stata avvicinata alle spalle dal giovane che le ha sfilato la borsa che portava in spalla, facendola cadere a terra, e si è dileguato per le strade limitrofe. I carabinieri hanno subito avviato una serie di accertamenti che, anche attraverso la puntuale testimonianza fornita dalla vittima, li hanno portati sulle tracce del malvivente, già ben conosciuto dai militari per pregressi reati contro la persona ed il patrimonio. I carabinieri della stazione di Ostia lo hanno quindi raggiunto presso la sua abitazione e denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.(Rer)